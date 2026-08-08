Münchner Bahn-Strecke gesperrt: Was Fahrgäste jetzt beachten müssen

Wegen Bauarbeiten sind die S-Bahn-Gleise am Laimer Bahnhof für einige Tage gesperrt, was sich auf den S-Bahn-Betrieb auswirkt. Ab Ende August halten die S-Bahnen in einer Fahrtrichtung dann bis Mitte 2028 nicht mehr in Laim.

Im August geht das zweite neue Bahnsteiggleis im Laimer Bahnhof in Betrieb, der aktuell für die 2. Stammstrecke umgebaut wird. Aufgrund dessen müssen die dortigen S-Bahn-Gleise vom 17. bis 25. August gesperrt werden. Es kommt daher zu Fahrplanänderungen bei der S-Bahn.

In der Nacht vom 17. auf 18. August ist die gesamte Stammstrecke gesperrt. Von Dienstag, 18. August (3:30 Uhr), bis Dienstag, 25. August (5 Uhr), sind dann nur noch die S-Bahn-Gleise im Bereich Laim gesperrt. Die Stationen Laim und Hirschgarten sind in diesem Zeitraum nur per Ersatzbus erreichbar, der zwischen Pasing und Hackerbrücke verkehrt.

So fahren die S-Bahnen in diesem Zeitraum

S1 : Fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Moosach. Fahrgäste der S1 können in Moosach (U3) und Feldmoching (U2) von/zur U-Bahn umsteigen.

: Fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Moosach. Fahrgäste der S1 können in Moosach (U3) und Feldmoching (U2) von/zur U-Bahn umsteigen. S2: Fährt nur zwischen Altomünster/Petershausen und Heimeranplatz (U5) im Halbstundentakt sowie zwischen Hackerbrücke und Erding im regulären Takt. Zwischen Altomünster und Dachau besteht Pendelverkehr im regulären Takt.

Fährt nur zwischen Altomünster/Petershausen und Heimeranplatz (U5) im Halbstundentakt sowie zwischen Hackerbrücke und Erding im regulären Takt. Zwischen Altomünster und Dachau besteht Pendelverkehr im regulären Takt. S3: Fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Holzkirchen.

Fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Holzkirchen. S4 : Fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

: Fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing. S5/S7: Die beiden Linien werden kombiniert und verkehren durchgehend zwischen Icking und Aying (zeitgleich Bauarbeiten in Icking und Großhelfendorf).

Die beiden Linien werden kombiniert und verkehren durchgehend zwischen Icking und Aying (zeitgleich Bauarbeiten in Icking und Großhelfendorf). S6: Fährt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof (ohne Zwischenhalt ab/bis Pasing) sowie zwischen Ostbahnhof und Ebersberg.

Fährt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof (ohne Zwischenhalt ab/bis Pasing) sowie zwischen Ostbahnhof und Ebersberg. S8: Fährt nur zwischen Herrsching und Hauptbahnhof (ohne Zwischenhalt ab/bis Pasing) sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Flughafen.

Bis Mitte 2028 hält am Laimer Bahnhof in einer Fahrtrichtung keine S-Bahn mehr

Sobald das zweite Gleis des neuen Bahnsteigs in Laim in Betrieb ist, wird mit dem Rück- und Neubau des alten Bahnsteigs begonnen, an dem derzeit noch die S-Bahnen Richtung Innenstadt halten. Ab 25. August bis voraussichtlich Mitte 2028 können deswegen die aus Pasing kommenden Züge der S3, S4, S6 und S8 stadteinwärts nicht mehr in Laim halten, sondern fahren durch bis zum Hirschgarten. Züge der Gegenrichtung von Laim nach Pasing sind nicht betroffen und halten regulär.

So fährt der Regionalverkehr während der Gleissperrung

Die Gleissperrungen wirken sich auch auf den Regionalverkehr aus. Während die Regionalzüge aus und nach Augsburg (Arverio) regulär verkehren, fahren die Regionalzüge aus dem Werdenfels (DB Regio) nur bis Pasing.

Die Allgäuer Regionalzüge der Linien RE 70 (DB Regio) und RE 96 (Arverio) aus Lindau sowie der Linie RE 72 (Arverio) aus Memmingen durchfahren Pasing in beiden Richtungen ohne Halt. Die Linie RB 74 aus Buchloe (DB Regio) sowie am Wochenende auch die Linie RB 68 aus Füssen (BRB) fahren nur bis Fürstenfeldbruck bzw. Pasing und wenden dort. Fahrgäste können in die S-Bahn umsteigen.

Regionalzüge aus Richtung Landshut sind ebenfalls betroffen: Die Linie RE 2 fährt nur bis Moosach. Fahrgäste können von und nach Moosach alternativ die U3 nutzen. Die Züge der Linie RE 3 werden größtenteils ab München Moosach umgeleitet und beginnen und enden am Holzkirchner Flügelbahnhof. Durch die längere Fahrtzeit kommen die Züge später in München an und starten im Vergleich zum Normalfahrplan rund 15 Minuten früher.