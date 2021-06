München: SUVs in Schwabing beschmiert - Staatsschutz ermittelt

Schmierereien auf SUVs haben nun den Staatsschutz auf den Plan gerufen: Die in weißer Farbe aufgebrachten Parolen lassen auf einen politischen Hintergrund schließen, glaubt die Polizei.

Schwabing - Zeugen gesucht: Schon zu Wochenanfang sind in Schwabing mehrere Autos beschmiert worden, wie die Polizei am Sonntag meldet.

Die Taten wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag (21./22.06.2021) in der Zeit von 23 Uhr bis etwa 5.30 Uhr im Bereich der Wilhelmstraße 13 verübt, in Nähe einer Textilreinigung und mehrerer Bekleidungsgeschäfte.

Staatsschutz ermittelt

Das Auffällige dabei: Die unbekannten Täter benutzten überall eine weiße Farbe und wählten ausschließlich SUVs aus. Der Inhalt der Schmierereien geht dabei über bloßen Vandalismus hinaus, sodass nun der Staatsschutz ermittelt.

Zu den aufgebrachten Parolen machte die Polizei keine Angaben, allerdings ließe "die Begehungsweise der Tat auf einen politisch motivierten Hintergrund schließen", heißt es im Bericht. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.