Ein Rennradfahrer kann der über 90 Jahre alten Frau nicht mehr ausweichen. Die Seniorin kommt ins Krankenhaus, der 29-jährige Radler lässt sich vom Arzt untersuchen.

Der Radfahrer versuchte offenbar noch, der Frau auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. (Symbolbild)

Bei einem Unfall auf dem Radweg der Aidenbachstraße ist am Dienstag eine Fußgängerin von einem Radfahrer erfasst und schwer verletzt worden. Die über 90 Jahre alte Frau liegt im Krankenhaus.

Seniorin betritt Radweg und wird von Rennradfahrer erfasst

Nach Angaben der Polizei war ein 29-jähriger Münchner mit einem Rennrad auf dem rechten Radweg der Aidenbachstraße von der Siemensallee kommend in Richtung Boschetsrieder Straße unterwegs, als die Seniorin mit Wohnsitz in München "unvermittelt den Radweg betrat".

Der Radfahrer habe noch versucht, der Frau auszuweichen, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Beide Beteiligte stürzten. Während die über 90-Jährige mit einem Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik kam, wurde der 29-Jährige leicht verletzt und ging zum Arzt.

Wie schnell der Radler fuhr, vermochte Polizeisprecher Tobias Schenk nicht zu sagen, verwies aber darauf, dass die Fußgängerin "als Unfallverursacherin bei der Polizei geführt wird". Nach den bisherigen Erkenntnissen habe sie den Radweg von der Aidenbachstraße aus betreten, muss diese also zuvor überquert haben.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.