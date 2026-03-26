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München kämpft mit Vandalismus-Problem

Erst im Dezember hat das Baureferat zwei Unterführungen in Giesing gereinigt und Schäden repariert. Nun muss die Stadt schon wieder ran.
André Wagner |
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Die viel genutzte Unterführung an der Tegernseer Landstraße/Otkerstraße wurde erst im Dezember gereinigt und Schäden behoben. Nun muss sie für erneute Reparaturarbeiten komplett gesperrt werden. (Archivbild)
Die viel genutzte Unterführung an der Tegernseer Landstraße/Otkerstraße wurde erst im Dezember gereinigt und Schäden behoben. Nun muss sie für erneute Reparaturarbeiten komplett gesperrt werden. (Archivbild) © Sophia Willibald

Wer für gewöhnlich die Fußgänger- und Fahrradunterführungen an der Tegernseer Landstraße (zwischen Otker- und Tegernseer Landstraße) sowie am Scharfreiterplatz/Chiemgaustraße nutzt, muss sich in den kommenden zwei Wochen nach einer Wegalternative umsehen.

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, wird das Baureferat die beiden Unterführungen von Freitag, 27. März, bis einschließlich Sonntag, 12. April, komplett sperren.

Immer wieder Vandalismus: Stadt muss zwei Unterführungen schon wieder reinigen und reparieren

Grund für diese Maßnahme: In den beiden Anlagen werden illegale Graffiti entfernt und mutwillig beschädigte Wandplatten ersetzt.

Das Baureferat hat diese Maßnahmen bewusst in die Osterferien gelegt, um die Beeinträchtigungen für die Nutzer möglichst gering zu halten, wie es in der Mitteilung heißt.

Neben der Reinigung der Wände mit einem Spezialreiniger erhalten auch die außenliegenden Rampenwände einen neuen Farbanstrich.

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Zuletzt wurden die beiden Unterführungen im Dezember umfassend gereinigt und beschädigte Wandplatten ersetzt, doch bereits zum Jahreswechsel kam es schon wieder zu erheblichen Vandalismusschäden.

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3 Kommentare
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  • Himbeer-Toni vor einer Stunde / Bewertung:

    Und diese Narren finden ihr Geschmiere auch noch schön.

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  • Da Ding vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    Und wählen anschließend A*D und CSU. 😇

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  • Newi83 vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    Fragen Sie mal nach!

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