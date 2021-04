München - Isarvorstadt: Schläger-Duo prügelt und tritt auf 24-Jährigen ein

In der vergangenen Nacht haben zwei Männer einen 24-Jährigen zusammengeschlagen. Beide Täter wurden festgenommen, die Polizei schließt ein rassistisches Motiv nicht aus.

Der Vorfall ereignete sich ganz in der Nähe des Baldeplatzes. (Archivbild)

Isarvorstadt - In der Nacht auf Donnerstag ist es in der Nähe des Baldeplatzes zu einer brutalen Schlägerei gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 1 Uhr eine Körperverletzung in der Wittelsbacher Straße über den Notruf gemeldet.

Mehrere Streifen macht sich auf den Weg zum Tatort, wo sie zwei Verdächtige festnehmen konnten. Bei den beiden handelt es sich um einen 24-jährigen Münchner sowie einen 21-Jährigen aus dem Landkreis München.

Prügel-Opfer muss ins Krankenhaus

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei haben die beiden Festgenommenen einen 24-Jährigen mit Wohnsitz in München übel zusammengeschlagen. Als er durch die Schläge zu Boden ging, traten sie auf das wehrlose Opfer ein. Die genauen Hintergründe der Tat werden derzeit noch ermittelt. Die Polizei schließt ein rassistisches Motiv nicht aus, die beiden Festgenommenen sollen während des Einsatzes entsprechende Äußerungen gemacht haben.

Die Tatverdächtigen werden nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das Prügel-Opfer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, laut Polizei erlitt der Mann "mehrere Verletzungen".

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wittelsbacher Straße, Geyerstraße und Auenstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.