München: Giftiger Rauch bei Feuer in Gartenanlage

Im Münchner Norden haben am Montagnachmittag mehrere Gartenhäuschen gebrannt.

Milbertshofen-Am Hart - In der Bernaysstraße ist es am Montagnachmittag wegen mehrerer brennender Gartenhäuser zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.



Wie die Feuerwehr berichtet, hatten Anwohner dichten Rauch und lodernde Flammen im Garten ihrer Nachbarn bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort sahen die Einsatzkräfte bereits dichte Rauchschwanden, die aus drei brennenden Gartenhäuschen drangen.

Drei Gartenhäuschen im Münchner Norden abgebrannt

Während des Brands zog giftiger Rauch in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus, berichtet die Feuerwehr. Doch glücklicherweise verzog sich der Qualm schnell wieder, so dass die Bewohner in ihr Zuhause zurückkehren konnten.

Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich laut Angaben der Feuerwehr auf rund 30.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.