München-Maxvorstadt: Einbrecher klauen Schmuck und Handtaschen

In einer Wohnung in der Maxvorstadt ist es zu einem Einbruch gekommen. Dabei wurden hochpreisige Designerhandtaschen und Schmuck gestohlen.

Maxvorstadt - Einbrecher haben aus einer Wohnung in München hochwertigen Schmuck und Handtaschen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen.

"Das sind Designerhandtaschen", begründete ein Polizeisprecher am Dienstag die hohe Schadenssumme. Die Besitzerin habe am Samstag die Beamten darüber informiert, dass unbekannte Täter in ihre Wohnung in der Maxvorstadt eingebrochen seien.

Möglicherweise hätten diese die Beute in größeren Behältern versteckt und seien mehrmals von der Straße in die Wohnung gegangen, um sie abzutransportieren, erläuterte die Polizei. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im Zeitraum Samstag (10. Juni) zwischen 12 Uhr und 16 Uhr im Bereich der Neureutherstraße etwas wahrgenommen, das Wahrnehmungen gemacht, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 52, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.