München: Auto überschlägt sich am Stachus - Gaffer stören Polizei

Am Dienstagmittag ist es am Stachus zu einem Unfall gekommen, ein Auto überschlug sich. Etliche Schaulustige behinderten den Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Bilder vom Unfall am Stachus.

Altstadt - Gegen 11.45 Uhr ist es am Dienstag direkt am Stachus zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos gekommen. Am Mittwoch gab die Münchner Polizei weitere Einzelheiten zum Vorfall bekannt.

Unfall am Stachus: Auto liegt auf dem Dach

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 73-jähriger Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mit seinem Mercedes auf der rechten Fahrspur der Sonnenstraße. Neben ihm fuhr ein 63-jähriger Münchner in einem Lexus, neben ihm wiederum ein 45 Jahre alter Münchner mit seinem Opel.

Der 73-Jährige wechselte den Fahrstreifen und stieß dabei mit dem Lexus zusammen. Durch die Kollision drehte er sich um die Längsachse und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der Lexus wurde dabei auf den linken Fahrstreifen geschleudert, der Opel-Fahrer wich aus und konnte eine weitere Kollision so gerade noch verhindern.

Der 63-Jährige wurde leicht verletzt, nach der Versorgung vor Ort kam er sicherheitshalber in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Autofahrer blieben laut Polizei unverletzt. An den Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei war mit etlichen Streifen vor Ort, wegen des Unfalls kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen rund um den Stachus. Beamte wurden bis zurück zum Sendlinger-Tor-Platz für die Verkehrsregelung eingesetzt. Sowohl auf der Sonnenstraße als auch auf den angrenzenden Ausweichstrecken bildeten sich in der Folge lange Staus, der Bereich rund um die Unfallstelle wurde laut Polizei für rund zwei Stunden gesperrt.

Bilder vom Unfall am Stachus. © Thomas Gaulke

Unfall am Stachus: Polizei belehrt Gaffer

Zahlreiche Schaulustige machten den Einsatz dann zu allem Überfluss noch komplizierter und sorgten für weiteres Chaos. Polizeibeamte belehrten die fotografierenden und filmenden Personen.