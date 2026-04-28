Müllwagen steht in Bogenhausen in Flammen

Ein Mitarbeiter der Münchner Feuerwehr ist auf dem Weg zu seiner Dienststelle, als er den brennenden Lastwagen bemerkt. Dessen Fahrer bringt sich rechtzeitig in Sicherheit.

Der Fahrer des Lastwagens rettete sich rechtzeitig ins Freie und blieb unverletzt.

An der Auffahrt von der Effnerstraße zur M3 hat am Dienstagmorgen (28. April) ein Lastwagen gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr München und der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring rückten aus.

Brennender Müllwagen: Fahrer bleibt unverletzt

Ein Mitarbeiter der Münchner Feuerwehr war gegen 6 Uhr auf dem Weg zu seiner Dienststelle, als er den brennenden Lkw bemerkte. "Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Feuerwache 8 begab er sich umgehend dorthin und informierte von der Nachrichtenstelle aus seine Kollegen", berichtet die Feuerwehr. Parallel dazu sei die Leitstelle verständigt worden.

Feuerwehr Unterföhring unterstützt Kollegen der Münchner Feuerwehr

Den Angaben zufolge war bereits beim Ausrücken der Einsatzkräfte eine deutliche Rauchsäule sichtbar, vor Ort brannte der Müllwagen lichterloh, das Feuer hatte auf das Führerhaus übergegriffen. Der Fahrer des Lastwagens hatte sich rechtzeitig ins Freie retten können und blieb unverletzt.

Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehrleute setzten zunächst ein C-Strahlrohr ein und verwendeten ein Wasser-Schaum-Gemisch, um eine schnelle Wirkung zu erzielen. Kurz darauf trafen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring ein und unterstützten die Maßnahmen. Mit insgesamt zwei Rohren sei das Feuer dann nach wenigen Minuten gelöscht gewesen.

Während der Löscharbeiten musste die Auffahrt vorübergehend vollständig gesperrt werden. Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens könne man nicht machen, teilte die Feuerwehr mit.