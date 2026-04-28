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Müllwagen steht in Bogenhausen in Flammen

Ein Mitarbeiter der Münchner Feuerwehr ist auf dem Weg zu seiner Dienststelle, als er den brennenden Lastwagen bemerkt. Dessen Fahrer bringt sich rechtzeitig in Sicherheit.
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Der Fahrer des Lastwagens rettete sich rechtzeitig ins Freie und blieb unverletzt.
Der Fahrer des Lastwagens rettete sich rechtzeitig ins Freie und blieb unverletzt. © Berufsfeuerwehr München

An der Auffahrt von der Effnerstraße zur M3 hat am Dienstagmorgen (28. April) ein Lastwagen gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr München und der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring rückten aus.

Brennender Müllwagen: Fahrer bleibt unverletzt

Ein Mitarbeiter der Münchner Feuerwehr war gegen 6 Uhr auf dem Weg zu seiner Dienststelle, als er den brennenden Lkw bemerkte. "Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Feuerwache 8 begab er sich umgehend dorthin und informierte von der Nachrichtenstelle aus seine Kollegen", berichtet die Feuerwehr. Parallel dazu sei die Leitstelle verständigt worden.

Feuerwehr Unterföhring unterstützt Kollegen der Münchner Feuerwehr 

Den Angaben zufolge war bereits beim Ausrücken der Einsatzkräfte eine deutliche Rauchsäule sichtbar, vor Ort brannte der Müllwagen lichterloh, das Feuer hatte auf das Führerhaus übergegriffen. Der Fahrer des Lastwagens hatte sich rechtzeitig ins Freie retten können und blieb unverletzt.

Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar.
Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehrleute setzten zunächst ein C-Strahlrohr ein und verwendeten ein Wasser-Schaum-Gemisch, um eine schnelle Wirkung zu erzielen. Kurz darauf trafen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring ein und unterstützten die Maßnahmen. Mit insgesamt zwei Rohren sei das Feuer dann nach wenigen Minuten gelöscht gewesen.

Während der Löscharbeiten musste die Auffahrt vorübergehend vollständig gesperrt werden. Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens könne man nicht machen, teilte die Feuerwehr mit.

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3 Kommentare
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  • gubr vor einer Stunde / Bewertung:

    Müllwägen haben in letzter Zeit sehr oft mit Bränden zu kämpfen, weil Leute Akkus im Hausmüll entsorgen. In der Presse des Müllautos entsteht dann ein Kurzschluss im Akku und der beginnt zu brennen, sofern er genug Sauerstoff bekommt. Auch wenn aktuell die Ursache noch nicht bekannt ist, so ist das Szenario viel wahrscheinlicher als das, was Ihrer Verbrennerphobie entspringt.

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  • ClimateEmergency vor 4 Stunden / Bewertung:

    Müllwagen mit Verbrennerantrieb

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  • Chris_1860 vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von ClimateEmergency

    Lesen hilft:

    "Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar."

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