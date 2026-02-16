In der Nacht auf Samstag ist die Münchner Feuerwehr zu einem brennenden Mülltonnenhaus gerufen worden. Der Sachschaden ist erheblich, verletzt wurde zum Glück niemand.

Anwohner in der Rimstinger Straße in München-Ramersdorf sind in der Nacht auf Samstag durch Flammenschein aus dem Schlaf gerissen worden. In einer Wohnanlage brannte ein Mülltonnenhäuschen komplett nieder. Die Kripo ermittelt.

Um 2.31 Uhr ging am Samstag der Alarm los. Anwohner meldeten der Feuerwehr Feuerschein aus dem Innenhof einer Wohnanlage in der Rimstinger Straße. Als die Einsatzkräfte an der Adresse in Ramersdorf eintrafen, war der Unterstand für Großraummülltonnen bereits im Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung entstanden erhebliche Sachschäden an einem nahestehenden Gebäude und einer Straßenlaterne, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Mindestens 100.000 Euro Schaden

Die Flammen konnten mit Löschschaum schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um sicher alle Glutnester ablöschen zu können, musste eine Tür mit einem Winkelschleifer geöffnet werden. Die nahestehenden Gebäude wurden durch die Feuerwehr kontrolliert. Das Müllhäuschen wurde durch den Brand stark beschädigt und drohte einzustürzen, weshalb der umliegende Bereich weiträumig abgesperrt wurde.

Feuerwehr löschen mit Atemschutzmasken den Brand in dem Müllsammelhäuschen. © Berufsfeuerwehr München

Verletzt wurde bei dem Einsatz nach Angaben der Feuerwehr niemand. Der Sachschaden wird von der Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.