Am späten Dienstagabend ist die Feuerwehr München zum Brand eines Mülltonnenhäuschens in Obergiesing gerufen worden. Die Kripo ermittelt.

Feuerwehrleute ist es gelungen, einen Brand zu löschen, bevor die Flammen auf ein Mietshaus übergriffen.

Am späten Dienstagabend ist die Feuerwehr München zum Brand eines Mülltonnenhäuschens in die Fockensteinstraße in Obergiesing gerufen worden. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Kurz nach 21 Uhr gingen mehrere Notrufe von Anwohnern bei der Leitstelle ein. Aufgrund der Schilderung der Anrufenden wurde ein Löschzug in die Fockensteinstraße zu dem Mietshaus geschickt. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand ein Mülltonnenhäuschen bereits in Vollbrand.

Durch den schnellen Einsatz von zwei Seiten gelang es, so ein Feuerwehrsprecher, ein Übergreifen der Flammen auf ein nahestehendes Wohnhaus zu verhindern. Zwei Gebäude wurden im Einsatzverlauf auf Verrauchung kontrolliert, hier konnte aber schnell Entwarnung für die Bewohner gegeben werden. Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen der Branddirektion München keine Informationen vor. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Kripo ermittelt, wie in solchen Fällen üblich.