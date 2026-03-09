Mittlerer Ring nach Verkehrsunfall gesperrt: Strecke nach Brand in eine Richtung wieder frei
Update, 12.05 Uhr: Die Strecke ist in Richtung Norden wieder frei, in Richtung Süden weiterhin gesperrt, teilte die Polizei auf AZ-Anfrage mit. Bei dem Unfallfahrer handelt es sich demnach um einen 20-Jährigen aus München.
Glück im Unglück: Fahrer kommt mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon
Im Innsbrucker Ring-Tunnel wollte der Mann den Angaben zufolge die Ausfahrt zur Ampfingstraße nehmen, der Pkw kollidierte dabei mit der Leitplanke. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem brennenden Fahrzeug befreien, er hat eine Kopfplatzwunde sowie eine Rauchgasintoxikation und wird im Krankenhaus behandelt.
Update, 11.24 Uhr: Bei dem Unfallwagen handelt es sich um einen Seat Cupra. Das Auto prallte in den Fahrbahnteiler zwischen Innsbrucker Ring und Ampfingstraße. Das Wrack geriet in Brand. Die Fahrertür war durch die verformte Leitplanke blockiert.
Oströhre des Tunnels in Richtung Effnerplatz nach einer Stunde wieder befahrbar
Der Fahrer – nach Informationen von der Unfallstelle handelt es sich um einen Mann – konnte sich noch ins Freie retten, bevor der Wagen vollständig ausbrannte.
Nach rund einer Stunde konnte die Oströhre in Richtung Effnerplatz wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Aufräumungsarbeiten in der Weströhre nahmen noch geraume Zeit in Anspruch.
Update, 9.59 Uhr: Wie die Polizei meldet, ist ein Mensch nach ersten Erkenntnissen bei dem Vorfall verletzt worden. Seine Identität und die Schwere der Verletzungen waren aber zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.
Zur Brandursache gab es zunächst keine Erkenntnisse. Das Feuer wurde schließlich nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Derzeit wird der Tunnel belüftet.
Erstmeldung, 9. März, 9.47 Uhr: Am Montagmorgen hat im Innsbrucker-Ring-Tunnel ein Auto gebrannt. Der Tunnel war zeitweise komplett gesperrt. Jetzt ist immerhin die Oströhre wieder freigegeben, so ein Sprecher der Feuerwehr zur AZ. Zahlreiche Einsatzkräfte sind noch vor Ort.
Pkw-Brand im Innsbrucker-Ring-Tunnel: Erhebliche Verkehrsbehinderungen
Die Meldung war gegen 8.30 Uhr eingetroffen, Kräfte von Polizei und Feuerwehr rückten aus. Die Tunnelsperrung verursachte große Behinderungen, es bildeten sich Staus im Berufsverkehr.
Dem Feuerwehrsprecher lagen keine Informationen zur genauen Brandursache oder möglicherweise verletzten Personen vor. Die Weströhre des Tunnels sei weiterhin gesperrt, der Einsatz laufe noch.
Aufgrund des Vorfalls ist "die Tunnelkette vom Effnertunnel bis zum Leuchtenbergringtunnel beidseitig gesperrt", schrieb die Münchner Polizei zwischenzeitlich in den Sozialen Medien: "Bitte umfahrt den Bereich weiträumig."
- Themen:
- München
- Berg am Laim
