Ein Kleintransporter ist in der Siegererstraße von einem umgestürzten Baum schwer beschädigt worden. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Feuerwehr aber niemand.

Mit dem Stichwort "Technische Hilfeleistung klein – Baum auf Straße" wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug am Dienstagnachmittag in den Westen der Stadt alarmiert. Vor Ort in der Siegererstraße in Lochhausen stellte sich heraus, dass bei dem unvermittelt auf die Straße gestürzten Baum von "klein" keine Rede sein konnte.

Ein Kleintransporter ist gestern von einem umgestürzten Baum schwer beschädigt worden. Verletzt wurde dabei aber niemand. © Feuerwehr

Baumriese begräbt Auto unter sich

Das rund zehn Meter lange Gewächs war zudem auf einen danebenstehenden Van gefallen, wodurch der Stamm deutlich erhöht lag, so ein Sprecher der Feuerwehr. Weitere Schäden und eine Gefahr für die Einsatzkräfte konnten nicht ausgeschlossen werden.

Der Gruppenführer entschloss sich daher, ein Wechselladerfahrzeug mit einem Kran und einer Lademulde nachzufordern. Unter Zuhilfenahme des Holzgreifers am Kran und unter engen Platzverhältnissen konnte der Baum schließlich gefahrlos mit der Kettensäge stückweise entfernt und auf einem benachbarten Grundstück abgelegt werden. Nach 75 Minuten war der Einsatz für die rund zehn Feuerwehrleute beendet.

Zur genauen Ursache liegen der Branddirektion derzeit keine Informationen vor. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.