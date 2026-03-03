Mit über 150 km/h unterwegs: Münchner Polizei fasst zwei Raser

Ein BMW-Fahrer und ein Mercedes-Fahrer liefern sich auf der Ingolstädter ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen – unmittelbar vor den Augen der Polizei.

Erlaubt war Tempo 50: Der BMW und der Mercedes waren mit Geschwindigkeiten von über 150 km/h unterwegs. (Symbolbild)

Die Münchner Polizei hat auf der Ingolstädter Straße wieder einmal zwei Raser aus dem Verkehr gezogen. Auf die 21 und 24 Jahre alten Männer warten Anzeigen wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und wegen diverser Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

BMW und Mercedes: Mit mehr als 150 km/h auf der Ingolstädter Straße

Nach Angaben der Polizei war in der Nacht auf Sonntag (1. März) eine uniformierte Streife stadteinwärts unterwegs, als die Beamten gegen 3 Uhr auf zwei Autos aufmerksam wurden, die am Frankfurter Ring in die gleiche Richtung fuhren und reichlich Gummi gaben, als die Ampel auf Grün umschaltete.

Der BMW X5 und der C-Klasse-Mercedes erreichten während ihrer wilden Fahrt auf der Ingolstädter Straße über den Frankfurter Ring bis zur Schenkendorfstraße laut Polizei bei erlaubten 50 km/h Geschwindigkeiten von über 150 km/h.

Mercedes-Fahrer flüchtet, wird aber an der Halter-Adresse angetroffen

"Die uniformierte Streife folgte den beiden Fahrzeugen und versuchte mittels Martinshorn und Blaulicht das Anhalten der Fahrzeuge zu bewirken", so die Polizei weiter. Die beiden Autofahrer hätten dann ihr Tempo reduziert: Während der 21-jährige Serbe am BMW-Steuer gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte, beschleunigte der 24-jährige Deutsche mit seinem Mercedes und flüchtete.

Die Polizei ermittelte jedoch die Halter-Anschrift und trafen den Mann an der entsprechenden Adresse an. Ihre Führerscheine sind die beiden in München wohnenden Männer erst einmal los. Sie werden unter anderem wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und diverser Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung angezeigt.