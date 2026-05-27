Der Mercedes kollidiert auf der Abfahrt vor der Dachauer Straße mit einem parkenden Auto, die beiden Insassen sind verletzt. Um den Fahrer zu retten, lassen sich die Feuerwehrleute etwas einfallen.

In Neuhausen knallte es heute morgen richtig – die Feuerwehr musste zur Hilfe kommen.

Nach einem Unfall in der Landshuter Allee haben Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr den verletzten Fahrer mithilfe von technischem Gerät aus einem Mercedes befreit.

Patientenschonende Rettung: Hydraulisches Gerät kommt zum Einsatz

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr gingen am Mittwoch gegen 7.30 Uhr die ersten Notrufe über den Unfall ein – auf der Abfahrt vor der Dachauer Straße war der Mercedes mit einem parkenden Pkw kollidiert.

Noch während die ersten Einsatzfahrzeuge auf dem Weg zur Unfallstelle waren, meldeten weitere Anrufer, dass sich zwei Personen im Unfallwagen befänden und sie diesen selbst nicht mehr verlassen könnten. Die ersten Rückmeldungen vor Ort hätten die Informationen dann weitestgehend bestätigt, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Unfall in der Landshuter Allee fordert zwei Verletzte

"Aufgrund des Unfallmechanismus und der daraus resultierend nötigen schonenden Rettung, entschieden die medizinisch verantwortlichen Einsatzkräfte, mit hydraulischem Rettungsgerät eine große Seitenöffnung zur Befreiung des Fahrers zu schaffen", hieß es bei der Feuerwehr: "Zeitgleich wurde der Beifahrer versorgt."

Anschließend transportierten das Rettungsdienstpersonal und eine Notarztbesatzung die beiden Verletzten in Münchner Kliniken. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und sicherte die Einsatzstelle ab. An den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Schaden, zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.