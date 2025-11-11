Die Männer aus dem Landkreis Ingolstadt zahlen mit Falschgeld, einer der beiden hat davon noch reichlich in seiner Wohnung. Das Personal der Diskothek war auf das Duo aufmerksam geworden.

Die beiden Männer hatten mit gefälschten Banknoten bezahlt, waren dabei dem Personal der 089 Bar am Maximiliansplatz aufgefallen und wurden noch in der Nacht auf Sonntag (9. November) vorläufig festgenommen.

Duo aus dem Landkreis Ingolstadt bezahlt in 089 Bar in München mit Falschgeld

Die Münchner Polizei war kurz nach Mitternacht von Mitarbeitern darüber informiert worden, dass sie Falschgeld aufgefunden hätten. Daraufhin machte sich umgehend eine Streife auf den Weg und konnte die beiden Tatverdächtigen vor Ort ausmachen.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um einen 22 Jahre alten Deutsch-Kosovaren und einen 24-Jährigen mit deutsch-albanischer Staatsangehörigkeit, beide mit Wohnsitz im Landkreis Ingolstadt.

Weitere 5000 Euro in Blüten finden sich in der Wohnung des 24-Jährigen

"Die beiden Tatverdächtigen bezahlten mehrfach in der Diskothek mit falschen 50-Euro-Banknoten. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen konnten weitere gefälschte Banknoten aufgefunden und sichergestellt werden", so die Polizei weiter.

Weitere 5000 Euro in Blüten stellte die Polizei dann bei der Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen sicher. Das Duo wurde "wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld" angezeigt, das Kommissariat 65 ermittelt weiter gegen die zumindest nicht einschlägig polizeibekannten Männer.