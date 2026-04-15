Mit Betäubungsmitteln im Auto erwischt: Zwei Festnahmen in München

In einer Wohnung in Obergiesing findet die Polizei unter anderem Ecstasy, Kokain und neue psychoaktive Stoffe. Tatverdächtig sind zwei 37 und 39 Jahre alte Männer.

Die Münchner Polizei war nach eigenen Angaben noch nicht sehr lange an der Sache dran, ging mehreren anonymen Hinweisen nach und schlug jetzt zu: Die Beamten nahmen in einer Wohnung in der Nähe des Ostfriedhofs zwei Männer fest, die in Verdacht stehen, unerlaubt "mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" gehandelt zu haben.

Polizei durchsucht Auto und Wohnungen nach Drogen: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Der entsprechende Verdacht gegen die beiden 37 und 39 Jahre alten Syrer mit Wohnsitz in München habe sich zuletzt erhärtet, teilte Polizeisprecherin Sina Rathß mit. Im Rahmen der Ermittlungen sei dann am vergangenen Samstag (11. April) ein Fahrzeug kontrolliert worden, an dessen Steuer der 37-Jährige gesessen habe, der kurz zuvor allein die Wohnung des 39-Jährigen verlassen hatte: "In dem Auto wurden diverse verkaufsfertig abgepackte Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt."

Im Anschluss wurden die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen mit richterlichem Beschluss durchsucht. Während die Polizei in der Wohnung des 37-Jährigen nicht fündig wurde, stießen die Beamten in der Wohnung des 39-Jährigen auf Methamphetamin, Kokain, MDMA, Ecstasy, LSD, diverse Arzneimittel sowie verschiedene Designerdrogen.

Nach Drogenfund: Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft

Daneben wurden auch mehrere Hundert Euro Bargeld, Verpackungsmaterial und weitere für den Handel mit Betäubungsmitteln typische Utensilien sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft, die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 83.