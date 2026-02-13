Missglückter Tankstellenraub in München: Polizei fasst verdächtiges Paar

Ein 18-Jähriger und dessen 17 Jahre alte Freundin sollen im September 2025 geplant haben, eine Tankstelle in Pasing auszurauben. DNA an der Tatwaffe hat den 18-Jährigen jetzt verraten. Er und seine Freundin werden festgenommen.

Der missglückte Überfall auf eine Tankstelle in Pasing im vergangenen September ist wohl so gut wie aufgeklärt. Die Polizei ermittelte jetzt einen 18-Jährigen und dessen Freundin (17) als Tatverdächtige.

Den Überfall in letzter Minute vereitelt hatte ein 24-Jähriger, der damals zufällig in der Jet-Tankstelle in der Lortzingstraße war. Er hörte, wie sich ein Mann und eine Frau über einen bevorstehenden Überfall unterhielten. Zudem sah der Zeuge nach Polizeiangaben einen Pistolengriff, der in der Kleidung des Mannes steckte.

Im Verkaufsraum der Tankstelle kam es daraufhin zu einer Rauferei zwischen dem Zeugen und dem mutmaßlichen Räuber. Dabei schoss der Täter nach Polizeiangaben mehrmals mit einer Luftdruckpistole auf den Zeugen. Eine der Stahlkugeln traf den 24-Jährigen am Hinterkopf und blieb in der Haut stecken.

Zeugen nehmen Täter die Pistole ab

Ein Freund des 24-Jährigen griff daraufhin ein. Gemeinsam gelang es den Männern, dem Schützen die Tatwaffe abzunehmen. Der Täter und seine Begleiterin entkamen unerkannt.

Die Luftdruckpistole wurde später im Kriminallabor des LKA untersucht. Dabei gelang es, die DNA eines Verdächtigen zu sichern und mit Daten im Polizeicomputer abzugleichen. Es gab einen Treffer. Es handelt sich um einen 18 Jahre alten Deutsch-Spanier. Er ist bereits wegen Körperverletzung, Drogendelikten, Sachbeschädigung und Diebstahl polizeibekannt. Seine 17-jährige serbische Freundin soll bei dem missglückten Überfall dabei gewesen sein. Beide Verdächtige wohnen im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 18-Jährigen fanden Polizisten Zubehör der Waffe sowie auch die Tatkleidung. Das Kommissariat K21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.