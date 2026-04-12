Bauarbeiten, plötzlich Flammen: Bei einem Brand in München entsteht ein enormer Schaden. Ein Mann wird verletzt.

In München entstand durch einen Brand ein Millionenschaden an einem Wohnhaus.

Bei einem Brand am Samstagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, ist während Bauarbeiten an einem Mehrparteienhaus ist in der Münchner Prinzenstraße ein Millionenschaden entstanden. Der Dachstuhl brannte so stark, dass die Feuerwehr während er Löscharbeiten das Dach von innen und außen öffnen musste. Ersten Schätzungen zufolge handele es sich einen Schaden im niedrigen siebenstelligen Bereich, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Anwohner in der Nähe des Schlosses Nymphenburg hatten Glück. Kaum jemand wurde verletzt. Ein 34-Jähriger erlitt demnach eine leichte Rauchvergiftung. Der Mann begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Alle Bewohner mussten während der Löscharbeiten das Haus verlassen.

Großeinsatz der Feuerwehr ist am Abend zu Ende

Gegen 20.30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die Feuerwehr blieb jedoch länger, um weitere Glutnester auszuschließen.

Ein Zeuge hatte am Samstagnachmittag den starken Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Wie es zum Feuer kam, ist unklar. Ein Zusammenhang mit den Bauarbeiten am Dachstuhl werden geprüft. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.