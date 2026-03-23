Miese Nummer: Frau in Bogenhausen fällt Schockanruf-Betrügern zum Opfer
Eine Seniorin in Bogenhausen hat am Freitag (20. März) kurz vor drei Uhr einen großen Schock erlitten. Ein Unbekannter rief bei ihr an. Der Mann gab sich als Polizist aus. Er erzählte eine so brutale und offenbar auch glaubwürdige Geschichte, dass er damit die Münchnerin in der Hand hatte.
Ihr Lebensgefährte habe eine rote Ampel überfahren, so der falsche Polizist, und dabei eine schwangere Frau getötet, sagte die Stimme. Nun sei eine Kaution fällig. Wenn sie 75.000 Euro bezahlen könne, müsse ihr Lebensgefährte nicht ins Gefängnis.
Die Frau übergibt Schmuck und teure Uhren
Die Seniorin verzweifelte, weil sie kein Geld hatte. Sie bot statt Bargeld Schmuck an. Sie vereinbarte ein Treffen zur Übergabe der Wertgegenstände um 18.30 Uhr. Und tatsächlich, ein Mann erschien bei der Frau zur verabredeten Zeit. Die Frau übergab Schmuck und hochwertige Uhren im Wert von mehreren 10.000 Euro. Der Abholer verschwand.
Als sich später am Tag der Lebensgefährte der Frau bei ihr meldete, fiel der Betrug auf. Die Seniorin erstattete Anzeige bei der Polizei in Bogenhausen. Doch der Täter war längst spurlos verschwunden.
Einer der Betrüger hatte ein seriöses und gepflegtes Aussehen
Das Kommissariat 61 ermittelt. Die Seniorin beschrieb den Abholer der Wertgegenstände als einen etwa 50-Jährigen, ungefähr 1,85 Meter groß, ohne Bart, keine Brille, schlank. Er sprach wohl hochdeutsch und hatte einen Pulli sowie eine beige-graue Jacke an und verschwand irgendwo zwischen Kopernikusstraße, Mühlbaurstraße, Keplerstraße sowie Zaubzerstraße.
Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter: 089/ 29100 oder in jeder Polizeidienststelle.
- Themen:
- Polizei
- Bogenhausen
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen