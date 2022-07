Messestadt Riem: Drei Entwürfe für den Neubau

Bis 2025 soll Riem in neuem Glanz erstrahlen. Für den nächsten Bauabschnitt hat eine Jury nun die drei besten Entwürfe ausgewählt.

Riem - In der Messestadt Riem wird immer noch fleißig gebaut. Inzwischen ist der fünfte Bauabschnitt in der Mache. Für 25 Hektar zwischen Kirchtrudering und der Messestadt hat ein Preisgericht soeben drei Entwürfe gekürt.

Und obwohl es einen ersten, zweiten und dritten Platz gibt, ist noch nicht klar, welches Architekturbüro am Ende den Zuschlag bekommt. Denn alle müssen ihre Entwürfe nochmal überarbeiten.

Auch Platz drei kommt etwas blockiger daher. © Studio Wessendorf

Jury lobt großzügige Grünfläche

Den ersten Platz bekam das Münchner Büro 03 arch. zusammen mit dem Studio Vulkan. Die Jury hob positiv hervor, dass der Entwurf auf zwei klar abgegrenzte Baufelder mit deutlichen Quartierszentren entlang der neuen Entlastungsstraße setze. "Durch eine starke Verdichtung um diese beiden Mitten kann dazwischen ein großes Grünband frei gehalten werden", so die Jury weiter.

Riemer Landschaftspark grenzt an Wohngebäude

De Zwarte Hond belegt zusammen mit RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten mit ihrem Entwurf den zweiten Platz, der vor allem mit vielen Freiflächen punkten kann, so die Jury. "Der Entwurf führt den Riemer Landschaftspark durch Freiraumkorridore in Ost-West-Richtung bis an die bestehenden Wohnviertel heran", so das Fazit.

Das Berliner Studio Wessendorf hat zusammen mit Atelier Loidl auf Blockstrukturen und Innenhöfe gesetzt. Hier hob die Jury hervor, wie mit Sichtachsen gearbeitet wurde.

Egal, wer am Ende gewinnt, gebaut werden soll das neue Viertel ab 2025.