Mehrere Flugversuche des Schwans scheitern, doch die Feuerwehr holt das Tier vom Dach eines Mehrfamilienhauses und setzt ihn unbeschadet im Englischen Garten ab.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr rückten am Dienstag zu einem nicht alltäglichen Einsatz aus. (Symbolbild)

Die Landung klappte noch einwandfrei, mit dem Start wollte es dann nicht so recht funktionieren – schließlich rückte die Münchner Feuerwehr an, um den Schwan aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Fassadenkonstruktion verhindert Abflug des Schwans

Der Schwan saß am Dienstagnachmittag (24. Februar) gegen 14.45 Uhr auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße fest, berichtete die Feuerwehr.

"Aufgrund der Fassadenkonstruktion konnte das Tier das Dach nicht mehr aus eigener Kraft verlassen", hieß es weiter. Mehrere Flugversuche seien gescheitert, ehe eine Anruferin schließlich die Leitstelle informierte.

Mithilfe einer Drehleiter rettete die Münchner Feuerwehr den Schwan. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehrleute setzten eine Drehleiter ein und holten den Schwan unbeschadet vom Dach herunter. Anschließend wurde das Tier im Englischen Garten in die Freiheit entlassen.