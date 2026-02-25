Mein lieber Schwan! Münchner Feuerwehr mit speziellem Rettungseinsatz auf Hausdach
Die Landung klappte noch einwandfrei, mit dem Start wollte es dann nicht so recht funktionieren – schließlich rückte die Münchner Feuerwehr an, um den Schwan aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Fassadenkonstruktion verhindert Abflug des Schwans
Der Schwan saß am Dienstagnachmittag (24. Februar) gegen 14.45 Uhr auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße fest, berichtete die Feuerwehr.
"Aufgrund der Fassadenkonstruktion konnte das Tier das Dach nicht mehr aus eigener Kraft verlassen", hieß es weiter. Mehrere Flugversuche seien gescheitert, ehe eine Anruferin schließlich die Leitstelle informierte.
Die Feuerwehrleute setzten eine Drehleiter ein und holten den Schwan unbeschadet vom Dach herunter. Anschließend wurde das Tier im Englischen Garten in die Freiheit entlassen.
- Themen:
- Feuerwehr
- München
- Schwabing-West
