"Massiver Löschangriff" an brennendem Carport: Münchner Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Kurz nach Eintreffen der ersten Feuerwehrleute wird die Alarmstufe erhöht. Rund 35 Einsatzkräfte bekämpfen den Brand effizient, und das Feuer breitet sich nicht weiter aus.
Auch ein sich durch Funkenflug ankündigender Brand auf dem Dach des Nachbarhauses wurde rechtzeitig entdeckt.
Auch ein sich durch Funkenflug ankündigender Brand auf dem Dach des Nachbarhauses wurde rechtzeitig entdeckt. © Berufsfeuerwehr München
Am Sonntagabend hat nahe der Stadtgrenze ein Carport gebrannt. Ein "massiver Löschangriff" der Münchner Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Anrufer schildern ein Übergreifen auf weitere Gebäude, Pkw und eine Hecke

Das Feuer war gegen 18 Uhr "aus unbekannter Ursache" in der Straße "Am Brombeerschlag" in Hadern ausgebrochen. "Noch während der Anfahrt der alarmierten Einheiten schilderten weitere Anrufer ein Übergreifen auf weitere Gebäude, Pkw und eine Hecke", so die Feuerwehr.

Da beim Eintreffen der ersten Kräfte nicht klar gewesen sei, ob sich in dem betroffenen Gebäude noch Personen aufhielten, sei die Alarmstufe erhöht und weitere Einheiten der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes hinzugezogen worden.

Nach einer halben Stunde meldeten die Einsatzkräfte "Feuer aus" 

"Durch einen intensiven Löschangriff mit insgesamt fünf Rohren gelang es zunächst, eine weitere Ausbreitung zu verhindern", teilte die Feuerwehr mit.

Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz für rund 35 Kräfte der Münchner Feuerwehr beendet.
Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz für rund 35 Kräfte der Münchner Feuerwehr beendet. © Berufsfeuerwehr München

Dabei sei auch ein Entstehungsbrand durch Funkenflug am Dach des Nachbarhauses rechtzeitig entdeckt und abgelöscht worden nach 30 Minuten meldeten die Einsatzkräfte demnach "Feuer aus" und gingen zu Nachlöscharbeiten über, bei denen dann noch zwei Gasflaschen aus dem Carport geborgen wurden.

Das Feuer brach "aus unbekannter Ursache" in einem Unterstand an einem Reiheneckhaus aus.
Das Feuer brach "aus unbekannter Ursache" in einem Unterstand an einem Reiheneckhaus aus. © Berufsfeuerwehr München

Mithilfe der Drehleiter öffneten die Feuerwehrleute das Dach und löschten dort Glutnester ab. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz für rund 35 Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr beendet. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.

