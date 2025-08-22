Am Dienstag hat sich in Freimann eine Schlägerei zwischen zwei größeren Personengruppen ereignet, bei der zwei Menschen verletzt wurden und wohl auch eine Machete zum Einsatz kam. Die Polizei bittet nun die Münchner um Mithilfe.

Mit einem Großaufgebot war die Münchner Polizei bei einer Massenschlägerei im Einsatz. (Symbolbild)

Am Dienstag, 19.8., kam es gegen 19.10 Uhr in der Max-Bill-Straße, unweit des Domagkparks, zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, an der, nach Polizeiangaben, rund 30 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Schon im Vorfeld soll zwischen den beiden rivalisierenden Partien ein Konflikt bestanden haben.

Im Verlauf der Handgreiflichkeiten wurden zwei Mitglieder der einen Gruppe, zwei 19-Jährige aus München, verletzt. Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, verständigten die Polizei, die aufgrund der Informationen und der Sachlage mit einem Großaufgebot von über 80 Beamten in die Max-Bill-Straße ausrückten.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen: Mehr als 80 Polizisten im Einsatz

Bevor die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, ergriffen mehrere Tatverdächtige, zum Teil per Auto, die Flucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam bei der Auseinandersetzung auch eine Machete zum Einsatz, welche von der Polizei am Einsatzort aufgefunden und sichergestellt werden konnte.

Einem der beiden verletzten 19-Jährigen wurde eine stark blutende Wunde zugefügt, die noch vor Ort von Polizeibeamten erstversorgt werden musste. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei führte am Tatort umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durch, zudem wurde der weitläufigere Tatortbereich nach weiteren möglichen Tatmitteln abgesucht. Von möglichen Beteiligten, die von der Polizei am Einsatzort angetroffen werden konnte, wurden die Personalien aufgenommen.

Was genau der Auslöser für die Massenschlägerei war, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Kommissariat 11 ermittelt aktuell zur genauen Tatbeteiligung und zum genauen Ablauf des Geschehens.

Massenschlägerei in Freimann: Polizei richtet Medien-Upload-Portal ein

Da diesbezüglich Foto-, Video- oder Audioaufnahmen aus der Bevölkerung vom Tatort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens bei der Ermittlungsarbeit helfen könnten, , auf dem entsprechende Aufnahmen hochgeladen werden können.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Max-Bill-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wurden im Bereich der Max-Bill-Straße Gegenstände aufgefunden, die als Waffe verwendet werden könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.