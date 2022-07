Mariahilfplatz: Die Dult lockt wieder

Mit dem Beginn der Sommerferien lädt der Markt am Mariahilfplatz wieder zum Stöbern ein - und lockt viele Münchner, die (noch) nicht verreist sind.

Fast wie in alten Zeiten: Die Auer Dult ist am Sonntag gut besucht. Maske trägt kaum noch jemand.

München - Keramik, Korbwaren, Filzpantoffeln: Seit Samstag können die Münchner am Mariahilfplatz wieder stöbern, bummeln, Nützliches und Unnützes kaufen und Marktatmosphäre genießen. Mit den großen Ferien hat auch die Jakobidult begonnen - erstmals seit Corona wieder ganz ohne Einschränkungen.

Das Wetter ist perfekt, die Stimmung bei vielen offenbar auch. Am ersten Wochenende kamen annäherend so viele Besucher wie in alten Zeiten - und die meisten ohne Maske, wie der AZ-Fotograf festhielt.

Stilecht: für Liebhaber alter Radl. © Bernd Wackerbauer

Über 60 Prozent der Gäste sind Frauen

Laut einer Online-Umfrage zur Kirchweihdult, die das Referat für Arbeit und Wirtschaft vor einiger Zeit in Auftrag gegeben hat, ist die Dult vor allem bei Frauen beliebt: Knapp zwei Drittel der Besucher sind weiblich (63,7 Prozent) und Stammkunden, jedoch schleppt mehr als die Hälfte den Partner oder Ehemann mit. Am stärksten vertreten ist die Altersgruppe 50 bis 59 Jahre (27,4 Prozent).

Trachtenschmuck gefällig? © Bernd Wackerbauer

An erster Stelle der Begehrlichkeiten stehen Geschirr, Haushaltswaren und Gastronomie (80,3 Prozent). So weit, so wenig überraschend - die Dult ist schließlich Tradition. Sie findet noch bis 7. August, täglich 10 bis 20 Uhr statt. Am Dienstag ist Familientag mit Ermäßigungen bei den Schaustellern.