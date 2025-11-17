Mann wird von U-Bahn überrollt und schwer verletzt
Ein mutmaßlich betrunkener Mann ist am Bahnsteig der U-Bahn-Station Arabellapark vor eine U-Bahn gefallen und überrollt worden. Der 53-Jährige sei auf Videoaufnahmen zu sehen, wie er zuvor unkoordiniert von einer Wartebank aufgestanden sei, sagte eine Polizeisprecherin. Anschließend sei er zum Gleis gegangen und aus bislang unklarer Ursache hineingefallen.
Trotz einer Gefahrenbremsung sei der Mann am Sonntag kurz vor Mitternacht von der Bahn überfahren worden. Der 53-Jähriger habe sich dabei noch etwas zwischen die Gleise legen können. Er wurde schwer verletzt, unter anderem am Kopf, wie es hieß.
Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand bislang keine. Dem Mann wurde wegen des Verdachts auf eine Alkoholisierung Blut entnommen.
- Themen:
- München
- U-Bahn
- Bogenhausen
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen