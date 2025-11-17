Mann wird von U-Bahn überrollt und schwer verletzt

Plötzlich stürzt ein Mann in München vor die U-Bahn – trotz Notbremsung wird er überfahren. Was auf den Videoaufnahmen kurz vor dem Unfall zu sehen war.

Ein mutmaßlich betrunkener Mann ist am Bahnsteig der U-Bahn-Station Arabellapark vor eine U-Bahn gefallen und überrollt worden. Der 53-Jährige sei auf Videoaufnahmen zu sehen, wie er zuvor unkoordiniert von einer Wartebank aufgestanden sei, sagte eine Polizeisprecherin. Anschließend sei er zum Gleis gegangen und aus bislang unklarer Ursache hineingefallen.

Trotz einer Gefahrenbremsung sei der Mann am Sonntag kurz vor Mitternacht von der Bahn überfahren worden. Der 53-Jähriger habe sich dabei noch etwas zwischen die Gleise legen können. Er wurde schwer verletzt, unter anderem am Kopf, wie es hieß.

Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand bislang keine. Dem Mann wurde wegen des Verdachts auf eine Alkoholisierung Blut entnommen.