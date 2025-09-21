AZ-Plus

Junger Mann in München von Straßenbahn überrollt – schwer verletzt

Ein junger Mann gerät in München unter eine Tram und wird überrollt. Er kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.
Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 24-Jährigen nach dem Tramunfall ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 24-Jährigen nach dem Tramunfall ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa
München

Ein junger Mann ist in München von einer Straßenbahn an der Schwanthalerhöhe überrollt und schwer verletzt worden. Der 24-Jährige sei am späten Samstagabend aus zunächst unbekannten Gründen vor die fahrende Tram gefallen, teilte die Feuerwehr mit. 

Obwohl der Fahrer sofort gebremst habe, sei der Mann unter die Tram geraten, die erst nach einigen Metern zum Stehen gekommen sei. Den Angaben nach wurde er nicht eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Ein Kriseninterventionsteam betreute den Tramfahrer.

  • wore vor 13 Stunden / Bewertung:

    Diesem jungen Mann will ich nicht unbedingt Alkoholisierung unterstellen. Aber dieses Unfallbild passt perfekt in das Schema der fast jährlichen schweren Unfälle (mehrere tödlich) zwischen Wiesn-Rückkehrern beim Queren der Landsberger Straße an dieser Stelle über das Gleisbett der Trambahn. Junger Mann, US-Tourist, mit Begleitern, will kurz vor Mitternacht über das Gleisbett abkürzen (siehe Polizeibericht) um gegenüber das Hostel zu erreichen. Dann kommt da halt plötzlich die Trambahn.

