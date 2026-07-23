Mann stürzt in München von Rad – später stirbt er im Krankenhaus

Am Dienstag stürzt ein 70-Jähriger mit seinem Fahrrad, einen Tag später stirbt er im Krankenhaus. Grund dafür ist aber nicht der Sturz.

Ein 70-Jähriger verstarb nach einem Radunfall im Krankenhaus, schuld war jedoch nicht der Sturz. (Symbolbild)

Ein 70-Jähriger aus München war am Dienstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, mit seinem Rad auf dem Rundfunkplatz von der Marsstraße kommend in Richtung Arnulfstraße unterwegs. Aus gesundheitlichen Gründen verlor der Mann das Bewusstsein und kam zu Fall, wie die Polizei berichtet.

Zufällig anwesende Ersthelfer begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, die anschließend von Ärzten einer nahegelegenen Arztpraxis, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, übernommen wurden. Unter laufender Reanimation wurde der 70-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Da er einen Helm getragen hatte, konnten schwere, sturzbedingte Verletzungen vermieden werden. Dennoch ist der Mann einen Tag später aufgrund seiner Erkrankung im Krankenhaus gestorben.