Mann springt absichtlich mit fremdem Kind (11) vor Auto

Ein Mann ist mit einem fremden Kind absichtlich vor ein Auto gesprungen. Der 35-Jährige verletzte bei seiner Festnahme einen Polizisten am Knie – und ist bereits polizeibekannt.

Altstadt - Ein 35-Jähriger ist am Montagabend mit einem elfjährigen Kind vor ein fahrendes Auto im Tal gesprungen. Mit voller Absicht, wie sich später herausstellte.

Laut Polizeiangaben war der Mann an der Ecke Hochbrückenstaße/Im Tal vor den BMW einer 29-jährigen Münchnerin gefallen. Die Frau konnte gerade noch bremsen und einen Zusammenstoß verhindern.

Zahlreiche Zeugen hatten den Vorfall mitbekommen und die Polizei alarmiert. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg. Die ersten Beamten vor Ort konnten schnell feststellen, dass der 35-Jährige ohne erkennbaren Anlass den elfjährigen Jungen gepackt hatte und mit diesem auf die Straße vor das abbiegende Auto gesprungen war. Die Familie des Jungen aus dem Salzburger Land war zu Besuch in München.

Als die Polizisten den Mann festnehmen wollten, leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten so stark am Knie, dass dieser zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden musste und im Anschluss nicht mehr dienstfähig war.

Das Kind blieb bis auf ein paar Abschürfungen unverletzt. Sowohl der Elfjährige als auch seine Familienangehörigen wurden im Anschluss auf der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) durch Polizeibeamte betreut

Wie sich herausstellte, war der 35-jährige Münchner bereits am 28. August polizeilich in Erscheinung getreten. Er hatte in einem Obdachlosenheim in Obersendling missbräuchlich den Feueralarm ausgelöst. Bereits damals kam es zu heftigen Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten.

Verdächtiger saß bereits in Psychiatrie

Aufgrund seines geistigen Zustandes wurde er durch die Polizei im Anschluss an die Anzeigensachbearbeitung wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Aus diesem war er am Montag entlassen worden.

Nun sitzt der Mann in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Das Kommissariat 24 hat die Ermittlungen wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte übernommen.

