Mann schießt Frau an: Großeinsatz der Münchner Polizei am Gasteig

Großeinsatz der Münchner Polizei am Sonntag in Haidhausen. Bewaffnete Einheiten und ein Hubschrauber rückten zum Einsatzort in der Nähe des Gasteig aus.

01. August 2021 - 16:37 Uhr | AZ

Thomas Gaulke 4 Spezialkräfte nach dem Einsatz in der Pütrichstraße. Thomas Gaulke 4 Notarzt und Rettungsdienst vor Ort. Das Opfer wurde mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Thomas Gaulke 4 Streifenwagen der Polizei blockieren die Zufahrt zum Tatort. Thomas Gaulke 4 Beamte der Spezialeinheit am Tatort in der Nähe des Gasteig.

Haidhausen – Am Sonntagnachmittag ist die Polizei mit zahlreichen Einheiten zum Gasteig ausgerückt. Auch ein Hubschrauber wurde hinzugezogen, der für längere Zeit über dem Einsatzort kreiste. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Die Polizei errichtete rund um den Gasteig Straßensperren und bat die Bevölkerung, den Bereich weiträumig zu umfahren. Streifenwagen der Polizei blockieren die Zufahrt zum Tatort. © Thomas Gaulke Mann schießt Frau in Wohnung an Ersten Informationen zufolge soll ein Familienstreit der Auslöser für den Großeinsatz gewesen sein. Demnach habe zwischen 13 und 14 Uhr ein Mann in einer Wohnung auf seine Frau geschossen. Das Opfer soll sich schwer verletzt zu einer Nachbarin geschleppt und mit dessen Hilfe von dort aus die Polizei verständigt haben, wie ein Polizeisprecher der AZ bestätigte. Wenig später habe man den mutmaßlichen Schützen tot in der Wohnung aufgefunden. Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Die Frau wurde mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht. Zum Motiv hat die Polizei noch keine Informationen. Mehr Informationen in Kürze hier.