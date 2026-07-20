Am Sonntagmachmittag kommt es in der Münchner Innenstadt zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke zu einem folgenschweren Unfall. Die Landsberger Straße ist für längere Zeit stadtauswärts gesperrt.

In der Münchner Innenstadt zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke kam es zu einem folgenschweren Unfall.

Update, 20. Juli, 11.13 Uhr: Nach Angaben der Feuerwehr ist die 42-jährige Autofahrerin "durch den Aufprall" bei dem Unfall am Sonntag gegen 14 Uhr in ihrem Fahrzeug eingeschlossen worden.

Autodach musste aufgeschnitten werden

Der 46-jährige Beifahrer des Hyundai sowie die neun und zwölf Jahre alten Kinder konnten den Wagen demnach selbständig verlassen. Die beiden Kinder wurden leicht verletzt, während der Beifahrer unverletzt blieb. Die Fahrgäste und der Fahrer der Tram blieben ebenfalls unverletzt.

Um die schwerverletzte Fahrerin aus dem Fahrzeug zu befreien, habe man die Tram zurücksetzen müssen, so die Feuerwehr: "Anschließend wurde das Dach des Autos entfernt und eine große Seitenöffnung geschaffen. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert."

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Während der Rettungsmaßnahmen war die Landsberger Straße in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt, die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Zur schonenden Rettung der eingeschlossenen Fahrerin musste das Wrack von der Feuerwehr in großen Teilen zerlegt werden. © Thomas Gaulke

Update, 19. Juli, 15.55 Uhr: Nach Angaben der Polizei schwebt kein Beteiligter in Lebensgefahr. Das Unfallauto – ein Hyundai – wurde im Bereich einer Wendeverbotszone beim Linksabbiegen von einer herankommenden Tram erfasst und einige Meter mitgeschleift, nachdem die Straßenbahn das Auto auf der linken Seite gerammt hatte.

Unmittelbar nach dem Unfall war die Fahrerin im Auto eingesperrt. Die Einsatzkräfte mussten sie durch Aufschneiden von Autodach und Autotür aus dem Fahrzeug befreien. 45 Minuten dauerte dieser Vorgang. Die 42-Jährige ist mittlerweile im Krankenhaus und wird auf innere Verletzungen untersucht. Augenscheinlich ist sie nicht schwer oder schwerstverletzt.

Mit im Auto saßen ein 46-jähriger Beifahrer sowie zwei Kinder (9, 12). Der Neunjährige musste mit einer Platzwunde am Kopf behandelt werden. Von den Tramfahrgästen wurden zwei Personen mit leichten Verletzungen behandelt.

Die Landsberger Straße war für längere Zeit in beide Richtungen gesperrt. Die Trambahn war nach dem Unfall zwar noch fahrbereit jedoch nicht mehr einsatzbereit – sie fuhr ab zur Inspektion und Reparatur.

Erstmeldung, 19. Juli: Am Sonntagnachmittag hat sich in der Münchner Innenstadt ein schwerer Unfall zwischen einem Pkw und einer Tram ereignet.

Dabei wurde eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Der Unfall ereignete sich zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke auf Landsberger Straße. Die Straße ist derzeit stadtauswärts gesperrt.

Für die Arbeiten der Feuerwehr sowie die anschließende Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße beidseitig für längere Zeit. © Thomas Gaulke

Hinweis: In der Erstmeldung haben wir von einem Mann als Geschädigten und Unfallverursacher geschrieben – diese Infos wurden korrigiert.