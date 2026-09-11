Mann (33) in München von Schuss getroffen – Polizei verhaftet zwei Tatverdächtige

Von einem Schuss schwer verletzt verständigt der Mann die Polizei, die einen Großeinsatz einleitet. Die Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen ist inzwischen erfolgreich.

Die Polizei konnte einige Tage nach der Tat zwei Verdächtige verhaften. (Symbolbild)

Update, 11. September, 11.24 Uhr: Nach dem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein 33-jähriger Kosovare in der Neuherbergstraße, Ecke Schleißheimer Straße angeschossen und schwer verletzt wurde, kann die Polizei einen Ermittlungserfolg vermelden.

Durch intensive Ermittlungen des Kommissariats 11 konnten inzwischen zwei Personen als Tatverdächtige ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 24-Jährigen und einen 25-Jährigen, beide mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I wurden beim Amtsgericht München Haftbefehle gegen sie erlassen.

Am frühen Mittwochmorgen, dem 9. September, erfolgte demnach der Zugriff durch eine Spezialeinheit in einer Münchner Wohnung, bei dem beide Tatverdächtigen gesichert und verhaftet wurden. Nach Vorführung vor dem Ermittlungsrichter befinden sich die beiden Männer inzwischen in Untersuchungshaft. Laut Polizei gibt es Hinweise auf ein Drogendelikt. Beide Verdächtige seien polizeibekannt. Die Tatverdächtigen und das Opfer kannten sich.

Die Ermittlungen durch das Kommissariat 11 dauern an.

Ursprungsmeldung: Ein 33-jähriger Kosovare ist am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr im Bereich der Neuherbergstraße und der Ecke Schleißheimer Straße mit einer Pistole niedergeschossen worden.

Am Hart: 33-Jähriger wird von Schuss getroffen und schwer verletzt

Der mutmaßliche Schütze und sein Begleiter konnten trotz einer Großfahndung der Polizei unerkannt entkommen. Die Mordkommission K 11 ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Der 33-Jährige konnte trotz seiner schweren Verletzung in Richtung Innenstadt davonlaufen. Er kam bis in die Nähe der U-Bahn-Station Dülferstraße. Von dort aus verständigte er den Polizeinotruf.

Keine Lebensgefahr: Zustand des 33-Jährigen ist stabil

Zahlreiche Anwohner schlugen wegen des Schussgeräuschs ebenfalls bei der Polizei Alarm. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit einem Bauchschuss in eine Klinik. Dort wurde er noch in der Nacht notoperiert.

Der Zustand des 33-Jährigen ist stabil. Es bestehe keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die mutmaßlichen Täter – zwei bisher nicht identifizierte Männer – sollen auf das Opfer nach Angaben der Polizei mit einer Pistole geschossen haben und dann nach Norden stadtauswärts davongelaufen sein.

Über 20 Streifen fahndeten nach ihnen, bisher ohne Erfolg. Dem Schuss auf den 33-Jährigen soll ein Streit zwischen ihm und den Männern vorausgegangen sein. Der Auslöser des Streits ist bislang unklar. Die Mordkommission ermittelt. Ungeklärt ist auch, ob sich Opfer und Täter kannten.

So werden die Täter beschrieben

Der 33-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wo er noch in der Nacht notoperiert wurde. Aktuell sei der Mann außer Lebensgefahr, so die Polizei, die am Tatort Spuren sicherte.

Die Täter werden wie folgt beschrieben – Täter 1: Männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt; bekleidet mit weißer Jacke und weißem Basecap sowie Täter 2: Männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt; bekleidet mit dunkler Jacke und grünem Basecap.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neuherbergstraße und Schleißheimer Straße (Am Hart) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Wem sind Personen mit dieser Beschreibung aufgefallen, die zu Fuß die Schleißheimer Straße stadteinwärts davongerannt sind?