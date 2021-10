Linienbus kracht in zwei Autos - gab es ein illegales Rennen?

Ein Busfahrer ist nachts zu weit auf die linke Fahrbahn der Moosacher Straße gefahren. Mit Folgen: Zwei BMW rasen in den Linienbus, ein Mensch wird verletzt. Die Polizei ermittelt auch, ob sich die Autofahrer ein Rennen geliefert haben.

Milbertshofen - Ein MVG-Nachtbus ist am frühen Samstagmorgen um 2.35 Uhr in zwei BMW geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Der 50-jährige Fahrer steuerte den Bus auf dem rechten Fahrstreifen der Moosacher Straße und wechselte dann auf die Mittelspur. Nach erstem Ermittlungsstand fuhr der Bus dabei zu weit nach links, geriet in den linken Fahrstreifen und prallte in einen entgegenkommenden BMW.

Der BMW wurde nach rechts von der Fahrbahn getragen und bis in den Grünstreifen geschleudert. Dort überfuhr der 21-jährige Fahrer drei Bäume und kam erst nach 150 Metern zum Stehen. Sein Auto erlitt einen Totalschaden, der Fahrer selbst musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei ermittelt: Illegales Autorennen?

Dicht hinter dem 21-Jährigen war ein weiterer BMW unterwegs, den der Bus mit seinem linken Heck an der rechten Seite erwischte. Der Fahrer des zweiten BMW brachte den Wagen aber sofort wieder unter Kontrolle und bremste ab. Sein Fahrzeug wurde leicht beschädigt, der Fahrer blieb - wie auch der Busfahrer - unverletzt.

Am Linienbus entstand ein mittelschwerer Schaden. Insgesamt schätzt die Polizei die Schadenshöhe auf rund 60.000 Euro. Die Moosacher Straße war drei Stunden lang stadtauswärts gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun, ob sich die beiden BMW möglicherweise ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert haben, wie Zeugenaussagen nahelegen.