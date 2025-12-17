Linienbus gerät in Brand: Münchner Polizei nennt weitere Details
Update, 17. Dezember, 13.05 Uhr: Wie die Polizei am Mittwoch ergänzt, hatte der Fahrer des Linienbusses Rauch im hinteren Bereich des "Kraftomnibusses" festgestellt, den Vorfall der Einsatzzentrale gemeldet und das Fahrzeug am Busbahnhof Arabellapark abgestellt.
Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro
Die verbliebenen Fahrgäste seien dort ausgestiegen, dann habe der Mann versucht, den Brand im Motorraum mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. "Bei Eintreffen der Einsatzkräfte rauchte der Kraftomnibus noch immer, und es entwickelten sich kleinere Flammen", so die Polizei weiter.
Wie berichtet, bekam die Feuerwehr das Geschehen schnell in den Griff. Zur Brandursache kann die Polizei nach eigenen Angaben noch nichts sagen, den entstandenen Schaden schätzt sie auf mehrere zehntausend Euro.
Erstmeldung, 16. Dezember, 16.18 Uhr: Am frühen Nachmittag hat am Arabellapark in Bogenhausen ein Linienbus gebrannt. Wie das Feuer entstehen konnte, ist noch unklar. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.
Brennender Linienbus: Feuerwehr bekommt Situation schnell in den Griff
Gegen 13.50 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil aus dem Motorraum eines Linienbusses Rauch aufstieg. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort bestätigen, dass der Gelenkbus im hinteren Teil brannte.
"Personen waren zu diesem Zeitpunkt keine mehr im Fahrzeug", berichtete die Feuerwehr weiter. Mit einem Hohlstrahlrohr habe das Feuer schnell gelöscht werden können.
Die Lage war so schnell unter Kontrolle, und weitere anfahrende Kräfte brachen daraufhin ihren Einsatz ab. Weil auch Rauch in den Treppenraum eines benachbarten Gebäudes gezogen war, kontrollierte die Feuerwehr auch dort die Situation. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.
- Themen:
- Feuerwehr
- München
- Polizei
- Bogenhausen
