Mehr als zehn Streifen rücken in Bogenhausen an, weil ein Zeuge glaubt, ein Messer gesehen zu haben. Ausgelöst hat das Durcheinander ein 15-Jähriger, dem seine Freundin (14) den Laufpass gegeben hatte. Welche Rolle ein rohes Ei in der Münchner Version von West Side Story spielt.

Wer sich jetzt an eine Neuauflage des Musicals "West Side Story" nur nicht in New York, sondern im vornehmen Bogenhausen erinnert fühlt, liegt leider etwas falsch: Denn die Kulisse in der Kolbergerstraße wirkte ziemlich bedrohlich, als am späten Freitagabend zwei Schülergruppen aufeinandertrafen, um eine Liebesangelegenheit zu klären.

Anwohner alarmiert die Polizei

Ein Zeuge beobachtete, wie sich die beiden Gruppen kurz vor Mitternacht immer heftiger stritten. Dabei glaubte er, ein Messer zu sehen, und verständigte den Polizeinotruf. Wenig später trafen mehr als zehn Streifen an der Adresse ein. Die Beamten trugen spezielle Schutzausrüstung, ähnlich wie bei einem Einsatz vor einigen Tagen in Schwabing, als ein 61-Jähriger mit einem Messer auf einen Polizisten einstach.

Ein rohes Ei und ein Teleskopschlagstock

Sieben Teenager im Alter von 14 bis 16 Jahren, darunter auch ein paar Mädchen, stritten sich. Im Mittelpunkt standen ein 15-Jähriger und dessen Ex-Freundin (14). Bei dem Streit warf jemand ein rohes Ei, allerdings ohne jemanden zu treffen. Der Streit wurde hitzig. Der 15-Jährige zog einen Teleskopschlagstock, eine in Deutschland verbotene Waffe. Bedroht hat der Schüler damit nach Polizeiangaben allerdings niemanden.

Anzeige gegen 15-Jährigen

Die Polizisten trennten die streitenden Teenager, die sich alle von der Schule kennen. Bei dem 15-Jährigen wurde zudem ein Handbohrer gefunden, den man in der Dunkelheit leicht mit einem Messer verwechseln könnte, so eine Polizeisprecherin am Montag. Zudem hatte der Jugendliche ein Tütchen Pulver dabei, eventuell Drogen. Es wird im Labor untersucht. Die Beamten zeigten den Schüler wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung an. Wie die Sache mit seiner Ex-Freundin ausging, und über den aktuellen Beziehungsstatus des 15-Jährigen liegen der Polizei keine Informationen vor.