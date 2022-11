Leuchtenbergring: Obdachloser sprüht 19-Jährigem Pfefferspray ins Gesicht

Der Jugendliche setzt sich an der S-Bahn-Haltestelle neben den Senioren, der daraufhin ausrastet. Gegen den Obdachlosen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Am Leuchtenbergring hat der Senior den 19-Jährigen attackiert. (Symbolbild)

Berg am Laim - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein 73-Jähriger am Leuchtenbergring einen Jugendlichen attackiert und im Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der 19-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Wie die Bundespolizei mitteilt, setzte sich der junge Mann gegen 2.20 Uhr neben den Senioren auf eine Bank am Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle Leuchtenbergring. Der obdachlose 73-Jährige fing an, den jungen Mann zu beleidigen und erklärte ihm, dass er alleine auf der Bank sitzen wolle. Es kam zum Streit, woraufhin der Ältere der beiden zum Pfefferspray griff.

Leuchtenbergring: Angreifer hat 1,2 Promille

Der 19-Jährige aus Kirchseeon verständigte selbst den Notruf und gab an, nichts mehr sehen zu können. Mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei rückten zum Leuchtenbergring aus und trafen dort auf die beiden Männer. Sie stellten das Pfefferspray sicher und führten beim Angreifer einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,2 Promille ergab. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn dann in ein Münchner Krankenhaus.