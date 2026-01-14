Lauter Knall in München ruft Kriminalpolizei auf den Plan

Drei junge Männer, ein lauter Knall und eine beschlagnahmte Schreckschusswaffe: Was hinter dem Polizeieinsatz in München steckt und warum jetzt die Kripo ermittelt.

Die Polizei konnte ein Fahrzeug finden und darin eine Schreckschusswaffe feststellen. (Symbolbild)

München

Nach einem lauten Knall und dem Hinweis auf eine bewaffnete Person hat die Polizei in München einen Wagen in Nymphenburg gestoppt und eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Ein Zeuge beobachtete einen Mann, der mit einer Waffe in der Hand in ein Auto stieg und davonfuhr, wie die Polizei mitteilte.

Münchner Polizei beschlagnahmt die Waffe, der Mann wird angezeigt

Bei einer sofortigen Fahndung hielten Beamte demnach den Wagen wenig später im Bereich der Dachauer Straße an. In dem Auto saßen drei junge Männer. Bei dem 19-jährigen Fahrer fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe samt Magazin, für die er keine Erlaubnis vorweisen konnte.

Die Waffe wurde beschlagnahmt, der Mann wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Die Hintergründe der vorangegangenen Auseinandersetzung werden nun von der Kriminalpolizei geprüft.