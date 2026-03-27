Kurze Verwirrung bei Brand – Mann war schon in Sicherheit

Feuer in München: Ein vermisster Mann sorgte für Aufregung, doch die Feuerwehr fand ihn wohlbehalten in Sicherheit. Zwei Menschen erlitten Rauchvergiftungen.

München

Ein vermeintlich in einem Brandraum verschwundener Mann hat bei einem Feuer in München für kurzzeitige Hektik gesorgt. Allerdings stellte ich heraus, dass der Mann bereits von einem Sicherheitsmitarbeiter in einen sicheren Raum gebracht wurde, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Mann machte sich zunächst an einem verrauchten Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses im Stadtteil Maxvorstadt bemerkbar. Die Feuerwehr brachte ihre Drehleiter in Stellung, doch dann verschwand der Mann aus ihrem Blickfeld.

Als der Einsatztrupp im Inneren des Gebäudes den Raum erreichte, war klar, dass der Mann bereits gerettet wurde. Zwei Menschen erlitten bei dem Brand Rauchvergiftungen, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand und entrauchte das Haus. Brandursache und Schadensumme sind derzeit nicht bekannt.