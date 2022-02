Kostenlos kraxeln unter der Brücke: CSU will Bouldern fördern

In Neuperlach wollen Kletterer eine Boulderwand aufstellen. Die CSU unterstützt das.

Ähnlich wie letztes Jahr auf der Theresienwiese ist nun eine Boulderwand für Neuperlach in Planung. (Archivbild)

München - Vergangenen Sommer konnte man auf der Theresienwiese auf den "Dicken Hans" klettern - so nannte sich die Boulderwand, die das Kraxlkollektiv dort aufstellte.

In Neuperlach wollen die Kletterer diesen Sommer mit der "Prächtige Perla" ein ähnliches Projekt starten.

Sponsoren sollen kostenloses Angebot ermöglichen

Dafür suchen sie noch nach Sponsoren. Ziel der Initiative ist es, abseits teurerer Boulderhallen ein kostenloses Angebot zu schaffen, damit jeder diesem Sport nachgehen kann.

Der CSU gefällt diese Idee. Sie fordert deshalb die Stadt in einem Antrag dazu auf, das Gelände unter der Brücke an der Ständlerstraße/Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße in Zusammenarbeit mit dem Kraxlkollektiv als Boulderareal zu ertüchtigen.

Deutscher Alpenverein als Kooperationspartner?

Aus Sicht von Ulrike Grimm, der sportpolitischen Sprecherin in der CSU, eignet sich der Standort, weil die Kletterer dort vor Regen geschützt wären. Sie schlägt vor, dass das Kraxlkollektiv das Angebot mit dem benachbarten Sportverein und dem Deutschen Alpenverein verwirklicht.