Kolumbusplatz: "Halt 58" wird schöner

Was jetzt am Kolumbusplatz von einer Initiative neu gestaltet wird.

Hinsetzen und nebenbei moderne Kunst genießen. So sieht es aus, wenn ein Viertel zusammen etwas auf die Beine stellt.

Au-Haidhausen - Der Freiluft-Treff Halt 58 wird noch bunter: Mit Betonkleber haben die Initiatoren jetzt mit Mosaikplatten die Fundamente der S-Bahn-Attrappe am Halt 58 verschönert.

Künstlerische Mosaiktafeln

Abgeschirmt vom Straßenlärm des Giesinger Bergs können die Menschen im Viertel jetzt auf fröhlichen Mosaiktafeln wie auf Sitzelementen ausruhen. Zehn Initiativen, darunter die Icho-Schule, die Jugendpension Nockherstraße, die Frauenkunstwerkstatt oder die Naturindianer-Kids, die Lutherkirche und Comikaze haben mit der Mosaikkünstlerin Hannah Oberndorfer zehn Mosaikplatten gestaltet.

Motive aus dem Stadtviertel

"Das war eine viertelverbindende Aktion. Jeder hat sich etwas einfallen lassen", sagt Melly Kieweg von der Giesinger Bürgerinitiative "Mehr Platz zum Leben". Die Motive stammen alle aus dem Stadtviertel: der Hans-Mielich-Platz, das Hexenhäuschen, das Sechzgerstadion.

Der Freiluft-Treff Halt 58 gilt als Bereicherung für die Subkultur-Szene von Giesing: Eine Wand der S-Bahn-Attrappe können Sprayer legal ansprühen, ohne Voranmeldung. "Solche Flächen werden rarer. Viele wollen mitmachen", sagt Melly Kieweg.

Die beheizbare Jurte kann man mieten

An der Hebenstreitstraße hat die Bürgerinitiative mit der "Roten Mondin" etwas Neues aufgebaut: eine beheizbare Jurte, die Privatleute dort ab sofort für sich mieten können. "Die Jurte ist wunderschön. Sie hat sechs Meter Durchmesser und bietet 30 Quadratmeter Platz. Yoga und eine Tango-Übung haben bereits stattgefunden", erklärt Melly Kieweg.

Ob Yoga oder Tango. Diese Jurte kann man ganz privat mieten. © ho

Ein Baum zu Ehren von Beuys

Im Dezember tut sich noch mehr: Dort, wo einst das Bushäuschen vom Stadtbus Nummer 58 stand, sind kürzlich insgesamt zehn Quadratmeter Asphalt entsiegelt worden: Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys - und in Anlehnung an seine legendäre Eichenpflanz-Aktion - pflanzt die Bürgerinitiative hier einen Baum: Eine robuste Hopfenesche, die den Standort an der Straße gut verträgt.

Die feierliche Einweihung in der Nähe des Kolumbusplatzes wird am Freitag, den 17. Dezember, um 14 Uhr stattfinden.