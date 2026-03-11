Kollision zwischen Lastwagen und Pkw: VW kippt um, Frau in Klinik

Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen die verletzte Frau nach dem Unfall auf der Lerchenauer Straße aus dem Wagen befreien. Der Rettungsdienst bracht die 65-Jährige in ein Klinikum, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Update, 11. März, 13.13 Uhr: Die Polizei hat Details zu dem Unfall in der Lerchenauer Straße mitgeteilt. Eine 65 Jahre alte Frau sei am Dienstag gegen 12.45 Uhr in ihrem VW auf der Straße stadteinwärts in Richtung Georg-Brauchle-Ring unterwegs gewesen, an der Einmündung zur Dostlerstraße sei sie nach links abgebogen.

Zeitgleich befuhr den Angaben zufolge ein 43-Jähriger mit einem Scania-Lastwagen die Lerchenauerstraße in Richtung Moosacher Straße: "Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Pkw auf die linke Fahrzeugseite kippte."

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die verletzte Frau aus dem Pkw befreien. Die 65-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.

Erstmeldung, 10. März: Auf der Lerchenauer Straße sind am Dienstag ein Pkw und ein Lastwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall kippte das Auto nach Angaben der Polizei um, ein Mensch wurde verletzt, die Straße ist gesperrt.

Der Unfall war gegen 13 Uhr gemeldet worden, Details zum Unfallhergang liegen der Polizei bis dato noch nicht vor. Nach Stand der Dinge kollidierten die beiden Fahrzeuge auf der Lerchenauer Straße miteinander. Der Lastwagen muss dabei den Pkw derart heftig gerammt haben, dass das Auto umkippte und auf der Seite landete.

Eine im Pkw sitzende Person wurde bei dem Unfall verletzt, die Verkehrspolizei ermittelt weiter. Die Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme und die Aufräumungsarbeiten gesperrt werden.