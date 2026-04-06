Kneipen-Streit in München eskaliert: Mann wegen versuchter Tötung festgenommen

Aus einem verbalen Streit zwischen zwei Männern wird eine körperliche Auseinandersetzung. Am Ende kommt einer mit einer blutenden Halsverletzung ins Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich am Karsamstag (4.4.) gegen 20.35 Uhr, so die Polizei in ihrem Bericht am Ostermontag. Ein 45-jähriger Ungar und ein 54-jähriger Deutscher, beide wohnhaft in München, waren zu Gast in einer Bar nahe dem Vogelweideplatz.

Nach bisherigem Erkenntnisstand gerieten sie dort in Streit, zunächst verbal, doch dann wurde eine körperliche Auseinandersetzung daraus. Dabei schlug der 45-Jährige mit einem Glas in Richtung des 54-Jährigen. Durch den Schlag wurde der 54-Jährige schwer am Hals verletzt. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit Glas am Hals verletzt: Festnahme nach Kneipen-Streit in München

Nach Bewertung des Sachverhalts hat das Kommissariat 11 die weitere Sachbearbeitung übernommen. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Tatverdächtige wurde einem Richter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Tatablauf, beginnend mit dem Streit, oder das weitere Geschehen beobachten können? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11 unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.