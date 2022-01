"Knallschussgeräusch" im Parkhaus: Großeinsatz der Polizei in Laim

In dem Notruf war von einem "Knallgeräusch" die Rede: In der Fürstenrieder Straße sind am Abend etwa 15 Polizeistreifen und ein Hubschrauber im Einsatz gewesen.

17. Januar 2022 - 21:52 Uhr | AZ

(Symbolbild) © imago images/U. J. Alexander

Laim - Am Montagabend ist die Münchner Polizei zu einem größeren Einsatz in der in der Fürstenrieder Straße ausgerückt - ein Anrufer hatte gegen 20 Uhr via Notruf ein "lautes Knallschussgeräusch" gemeldet. Angesichts der unklaren Gefahrenlage seien etwa 15 Polizeistreifen vor Ort gewesen, bestätigte ein Polizeisprecher der AZ am Abend auf Anfrage. Auch ein Hubschrauber war demnach im Einsatz. Die Beamten durchsuchten nach Angaben der Polizei "ein größeres Objekt an der Ecke Fürstenrieder Straße/Gotthardstraße, es handelt sich wohl um ein Parkhaus". Die umliegenden Straßen wurden abgesperrt, im Bereich des Parkhauses trafen die Beamten auf mehrere Personen an und befragten sie. "Die Ermittlungen laufen, Stand jetzt haben wir in dem Parkhaus nichts Verdächtiges gefunden", sagte der Polizeisprecher.