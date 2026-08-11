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Knallgeräusche: Polizei trainiert Einsatz an Münchner Grundschule

An der Grundschule an der Gertrud-Bäumer-Straße im Stadtteil Neuhausen trainiert die Münchner Polizei an zwei Vormittagen den Ernstfall. Anwohnerinnen und Anwohner müssen sich wegen möglicher Knallgeräusche nicht beunruhigen.
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Auf auf Social-Media-Plattformen teilt die Münchner Polizei mit, dass eine Übung stattfindet.
Auf auf Social-Media-Plattformen teilt die Münchner Polizei mit, dass eine Übung stattfindet. © Polizei München

Wer an diesem Mittwoch (12.8.) und Donnerstag (13.8.) am Vormittag Knallgeräusche in der Nähe der Münchner Grundschule an der Gertrud-Bäumer-Straße hört: Bitte nicht erschrecken. Die Münchner Polizei trainiert in der Neuhauser Grundschule, die nahe dem Olympiapark-Süd liegt. Wegen der Sommerferien findet dort aktuell kein Schulunterricht statt.
Die Beamten simulieren verschiedene Ernstfall-Lagen, teilt ein Polizeisprecher mit, darunter könne auch eine Amoklauf-Situation sein. Die Polizeiübungen beginnen an beiden Tagen jeweils um 8 Uhr und enden gegen 13 Uhr. „Es kann zu Knallgeräuschen kommen“, teilt die Polizei mit. Anwohnerinnen und Anwohner müssen sich nicht sorgen.

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