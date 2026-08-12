Knallgeräusche in München: Was dahinter steckt

An der Grundschule an der Gertrud-Bäumer-Straße im Stadtteil Neuhausen trainiert die Münchner Polizei an zwei Vormittagen den Ernstfall. Anwohnerinnen und Anwohner müssen sich wegen möglicher Knallgeräusche nicht beunruhigen.

Auf auf Social-Media-Plattformen teilt die Münchner Polizei mit, dass eine Übung stattfindet.

Wer an diesem Mittwoch (12. August) und Donnerstag (13. August) am Vormittag Knallgeräusche in der Nähe der Münchner Grundschule an der Gertrud-Bäumer-Straße hört: Bitte nicht erschrecken.

Die Münchner Polizei trainiert in der Neuhauser Grundschule, die nahe dem Olympiapark-Süd liegt. Wegen der Sommerferien findet dort aktuell kein Schulunterricht statt.

Die Beamten simulieren verschiedene Ernstfall-Lagen, teilt ein Polizeisprecher mit, darunter könne auch eine Amoklauf-Situation sein. Die Polizeiübungen beginnen an beiden Tagen jeweils um 8 Uhr und enden gegen 13 Uhr. "Es kann zu Knallgeräuschen kommen", teilt die Polizei mit. Anwohnerinnen und Anwohner müssen sich nicht sorgen.