Knallgeräusche in München: Was dahinter steckt
Wer an diesem Mittwoch (12. August) und Donnerstag (13. August) am Vormittag Knallgeräusche in der Nähe der Münchner Grundschule an der Gertrud-Bäumer-Straße hört: Bitte nicht erschrecken.
Die Münchner Polizei trainiert in der Neuhauser Grundschule, die nahe dem Olympiapark-Süd liegt. Wegen der Sommerferien findet dort aktuell kein Schulunterricht statt.
Die Beamten simulieren verschiedene Ernstfall-Lagen, teilt ein Polizeisprecher mit, darunter könne auch eine Amoklauf-Situation sein. Die Polizeiübungen beginnen an beiden Tagen jeweils um 8 Uhr und enden gegen 13 Uhr. "Es kann zu Knallgeräuschen kommen", teilt die Polizei mit. Anwohnerinnen und Anwohner müssen sich nicht sorgen.
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