"Knallgeräusch" in Laimer Parkhaus: Mann schießt mit Schreckschusspistole

Am Montagabend hat ein Mann in einem Parkhaus mit einer Schreckschusswaffe geschossen, zuvor gab es wohl einen Streit. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war.

Das Parkhaus am Laimer Platz. Hier hat sich der Vorfall ereignet. (Archivbild)

Laim - Am Montagabend ist die Münchner Polizei zu einem Großeinsatz in Laim ausgerückt – gegen 19.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen Schussgeräusche über den Polizeinotruf. Diese kamen aus einem Parkhaus in der Fürstenrieder Straße.

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei machten sich daraufhin sofort auf den Weg zu besagtem Ort. Wie ein Polizeisprecher am Montagabend auf AZ-Nachfrage bestätigte, waren es rund 15 Streifen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Mann schießt mit Schreckschusspistole: Polizeieinsatz in Laim

Vor Ort suchten die Beamten dann das gesamte Parkhaus ab. Die umliegenden Straßen wurden abgesperrt, im Bereich des Parkhauses trafen die Beamten auf mehrere Personen und befragten sie. In der Nähe konnten sie dann einen 23-Jährigen festnehmen, der nach aktuellem Ermittlungsstand zuvor mindestens einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abgefeuert hatte. Die Beamten konnten die Pistole vor Ort sicherstellen.

Laut Polizei soll es vor der Abgabe des Schusses zu einem Streit gekommen sein – mit wem ist aktuell allerdings noch unklar. Verletzte gab es keine, auch Dritte waren nach Angaben der Polizei zu keiner Zeit gefährdet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.