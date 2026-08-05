Kleintransporter und Linienbus kollidieren in München: Drei Verletzte

Nach Stand der Dinge nahm der Fahrer eines Kleintransporters einem Linienbus die Vorfahrt. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus, es kam zu Behinderungen im Tram-Verkehr.

Drei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Update, 5. August, 8.32 Uhr: Wie die Polizei auf AZ-Anfrage weiter zu dem Unfall mitteilt, war ein 54-jähriger Mann am Dienstagvormittag mit seinem VW-Kleintransporter auf dem einzigen Fahrstreifen der Tegernseer Landstraße in nordöstlicher Richtung unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 71 habe er nach links – über die dort verlaufenden Tramgleise und Busspur hinweg – in die Kistlerstraße abbiegen wollen und dabei offenbar den seitlich in gleicher Richtung fahrenden "vorrangberechtigten" Linienbus auf der Busspur übersehen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Bus der Linie X30 Richtung Ostbahnhof stürzten zwei weibliche Fahrgäste im Alter von 80 und 62 Jahren zu Boden und kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Auch der leicht verletzte Fahrer des Kleinbusses wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Busfahrer blieb unverletzt, der Linienbus wurde stark beschädigt.

Behinderungen bis 12.30 Uhr

Erstmeldung, 4. August, 11.45 Uhr: Nach einem Unfall kommt es im Bereich der Silberhornstraße aktuell zu Behinderungen im Tramverkehr. Was bisher zu den Hintergründen bekannt ist.

Der Unfall habe sich gegen 11.15 Uhr ereignet, bestätigte eine Sprecherin der Münchner Polizei auf AZ-Anfrage: "Nach Stand der Dinge ist ein Bus oder eine Tram mit einem Pkw zusammengestoßen." Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es. Weitere Details seien derzeit nicht bekannt.

Die Tramlinie 25 war aufgrund des Unfalls unterbrochen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) war durch den Unfall in erster Linie der Verkehr der Tram 25 gestört. Laut MVG kam es ab 11.30 Uhr zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen. Die Behinderungen dauerten bis etwa 12.30 Uhr.

Die Linie 25 verkehrte nur im Abschnitt zwischen Wettersteinplatz und Grünwald, Derbolfinger Platz. Inzwischen ist die Strecke wieder frei befahrbar.