Kleine Ursache, große Wirkung: Münchner Feuerwehr löscht Kellerbrand

Im Keller eines Zweifamilienhauses in Obermenzing brennt es. Glücklicherweise wird niemand verletzt, aber was ist die Ursache für das Feuer?

Die Feuerwehr schätzt den bei dem Brand entstandenen Schaden auf rund 50.000 Euro.

Am Montagabend ist die Münchner Feuerwehr wegen eines Brandes im Keller eines Zweifamilienhauses in Obermenzing ausgerückt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte der Einsatzleiter bereits am Hauseingang bestätigen, dass das gesamte Treppenhaus stark verraucht war.

Kellerbrand in Obermenzinger Zweifamilienhaus: Schlechte Sicht für Feuerwehr

Der vor dem Anwesen wartende Eigentümer wies die Feuerwehrleute ein, und umgehend drang ein Atemschutztrupp mit einem C-Rohr in den verwinkelten Keller vor. "Da die Einsatzkräfte nichts sehen konnten, wurden von außen zwei

Kellerfenster eingeschlagen, um eine Belüftungsöffnung zu schaffen", berichtete die Feuerwehr weiter.

Belüftungsmaßnahmen der Feuerwehr gestalten sich "zeitintensiv"

Zusätzlich sei ein Hochleistungslüfter zum Einsatz gekommen, sodass sich die Sichtverhältnisse deutlich verbessert hätten. Den Brand bekam die Feuerwehr schnell unter Kontrolle und machten im weiteren Verlauf einen Luftbefeuchter als Ursache für das Feuer aus.

"Die anschließenden Belüftungsmaßnahmen gestalteten sich jedoch zeitintensiv", so die Feuerwehr. Und man habe parallel zur Brandbekämpfung einen weiteren Atemschutztrupp einsetzen müssen, um die beiden Wohnungen im Gebäude zu kontrollieren.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Feuerwehr "aufgrund der starken Verrußung" und der beschädigten Elektrik im Keller auf rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.