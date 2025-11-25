Die Münchner Feuerwehr ist am Dienstag mit einem Großaufgebot ins Werksviertel ausgerückt, um einen Brand in einer Berufsschule zu löschen. Glücklicherweise bekamen die Einsatzkräfte die Angelegenheit schnell in den Griff.

"Es wurde niemand verletzt, es bestand keine Gefahr für Leib und Leben", teilte die Münchner Feuerwehr mit.

Die Münchner Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Einsatz ins Werksviertel in der Nähe des Ostbahnhofs ausgerückt. Es brannte in der Lackiererei einer Berufsschule in der Mühldorfstraße.

Brand in Lackiererei einer Berufsschule: Feuer schnell gelöscht

Weil mit einer hohen Zahl womöglich gefährdeter Menschen zu rechnen war, sei man mit einem entsprechend großen Aufgebot unterwegs gewesen, teilte ein Feuerwehr-Sprecher der AZ mit.

Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass es sich bei dem Feuer im dritten Stock des Gebäudes "um einen isolierten Brand in einer Lackierkammer" handelte. Den hätten die Einsatzkräfte anschließend zügig unter Kontrolle bringen können. "Es wurde niemand verletzt, es bestand keine Gefahr für Leib und Leben. Die Sache war dann schnell erledigt", so der Sprecher.

Blick auf die Berufsschule in der Mühldorfstraße. © Daniel von Loeper

Die Feuerwehr hatte sich gegen 12.20 Uhr auf den Weg gemacht. Nach ersten Angaben der Polizei schlugen Flammen aus dem Dach des Gebäudes, Menschen brachten sich demnach in Sicherheit.