Kaum Essen und Trinken: Pfleger lässt Seniorin in ihrer Münchner Wohnung verwahrlosen

Die an Demenz leidende Seniorin ist von ihrem Pfleger nach Polizeiangaben vernachlässigt worden. Als die Sache auffliegt, verbarrikadiert sich der 53-Jährige in der Wohnung der Frau in der Maxvorstadt.

16. Juni 2025 - 16:39 Uhr